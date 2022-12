Fala upałów w Australii. Nawet 40 stopni. Zagrożenie pożarowe

Australia zmaga się z pierwszą podczas tego lata falą upałów. Temperatura w niektórych częściach kraju jest o nawet 16 stopni wyższa od średniej wieloletniej. Na południu zostały wydane ostrzeżenia przed upałem i pożarami, które dołączyły do będących wciąż w mocy alertów przeciwpowodziowych.

Najgorętszy dzień od wielu sezonów

We wtorek termometry w Australii wskazywały nawet 40 stopni Celsjusza, a w pięciu spośród ośmiu stanów obowiązywały ostrzeżenia przed upałem. W wielu miejscach temperatura w dzień była wyższa o 8 do 16 stopni Celsjusza niż wynosi średnia wieloletnia. Jak zauważyli przedstawiciele BoM, jeśli okaże się, że zgodnie z prognozami na południu temperatura przekroczy 40,3 st. C, wtorek 27 grudnia zostanie uznany za najgorętszy dzień od stycznia 2021 roku.