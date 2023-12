Ekstremalne upały, burze i ulewy. Pogoda w Australii jest jakby "na sterydach"

Upał, pożary i ulewy w Australii

W sobotę w Nowej Południowej Walii wybuchło 71 pożarów traw i buszu, z czego 21 nie zostało opanowanych - podała stanowa straż pożarna. Ekstremalne upały, silny wiatr i burze z piorunami wywołały także ponad 30 pożarów w stanie Australia Południowa. Tylko w czwartek w ciągu doby zarejestrowano ponad 30 tysięcy uderzeń piorunów. Z kolei w Adelajdzie, stolicy stanu Australia Południowa, spadło 27 litrów deszczu na metr kwadratowy w ciągu 30 godzin, co oznacza przekroczenie średniej grudniowej wynosząca 25,9 l/mkw. - podało Biuro Meteorologiczne. Równocześnie silny cyklon tropikalny Jasper zaczął przesuwać się w kierunku położonego w północno-wschodniej części kraju stanu Queensland. Żywioł dotrzeć ma nad ląd w środę. Przyniesie bardzo silne porywy wiatru i ulewne deszcze. Lokalne media już teraz informują, że mieszkańcy stanu rzucili się robić zakupy, aby mieć zapasy na czas przyjścia kataklizmu; w wielu sklepach i supermarketach widać puste półki. - To, co obserwujemy w związku ze zmianami klimatu, to nasza pogoda na sterydach - powiedział australijskiemu nadawcy ABC klimatolog Simon Bradshaw, który podkreślił, że atmosfera Ziemi stała się "bardziej wilgotna, cieplejsza i zawiera więcej energii".