Uwaga, kraby! Na Wyspie Bożego Narodzenia trwa wielka wędrówka

Miliony czerwonych krabów wyruszyły w długą i niebezpieczną podróż. Jak w każdym okresie godowym, na australijskiej Wyspie Bożego Narodzenia rozpoczęła się migracja tych unikatowych skorupiaków. W tym roku szacuje się, że drogę do oceanu przebędzie 65 milionów osobników.

Wyprawa skorupiaków

Lokalne media podają, że w tym roku wędrówkę odbędzie 65 milionów czerwonych krabów. Zwierzęta wyłaniają się z lasów, by odbyć rytuały godowe na plaży. Po nich samce krabów wracają do swojego siedliska jako pierwsze, zaś samice pozostają w piaskowych norach przez około dwa tygodnie, aby złożyć jaja. Każda samica kraba może wyprodukować do 100 000 jaj, które złoży w oceanie.