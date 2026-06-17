Świat Diabeł tasmański na gigancie. Wystarczył "niespodziewanie długi skok" Agnieszka Stradecka |

Strażacy uratowali konia ze studzienki kanalizacyjnej Źródło wideo: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Dwuletnia samica diabła tasmańskiego o imieniu Mary wydostała się ze swojego wybiegu w parku przyrodniczym Paradise Country we wtorek 2 czerwca. Pracownicy obiektu przekazali, że zwierzę uciekło wykonując "niespodziewanie długi skok" przez ogrodzenie. Od tego czasu w rejonie miasta Gold Coast, położonego w stanie Queensland, prowadzona była akcja, której celem było jak najszybsze sprowadzenie torbacza do domu.

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Dwa tygodnie na wolności

W poszukiwania Mary zaangażowały się służby ochrony zwierząt i przyrodnicy, korzystający z pomocy psów tropiących, dronów z kamerami termicznymi oraz bezpiecznych dla zwierząt pułapek. Przez jakiś czas zwierzę pozostawało nieuchwytne, pozostawiając po sobie jedynie szczątki kangurów i odchody. W niedzielę 7 czerwca samica została uchwycona przez ę monitoringu w odległości około kilku kilometrów od parku.

Obserwacja umożliwiła służbom zawężenie obszaru poszukiwań. Ostatecznie Mary została znaleziona w środę niecałe dwa kilometry od parku. Zwierzę było w niestabilnym stanie, dlatego natychmiast trafiło pod opiekę weterynarza.

- Doświadczony zespół opieki nad dzikimi zwierzętami z Paradise Country zapewnia Mary opiekę. Jest w stabilnym stanie, ale pozostaje w klinice weterynaryjnej, aby specjaliści mogli przeprowadzić dalsze badania - przekazali przedstawiciele parku.

To zachowanie zaskoczyło opiekunów Mary

Park Paradise Country wyjaśnił, że wybieg diabłów tasmańskich ogrodzony jest płotem o wysokości 1,4 metra - zwierzęta te rzadko kiedy potrafią wykonać taki skok. Opiekunowie dodali, że ucieczka Mary była dla nich wyjątkowo szokująca, ponieważ samica jest uznawana raczej za spokojną i raczej nieśmiałą.

Diabeł tasmański (Sarcophilus harrisii) na wolności spotykany jest na trawiastych i krzewiastych obszarach Tasmanii, rzadziej w lasach twardolistnych. To największy żyjący mięsożerca wśród torbaczy, żywiący się głównie padliną, rzadziej polujący na małe zwierzęta i uzupełniający dietę korzeniami i owocami. Największe osobniki osiągają ponad metr długości licząc z ogonem i ważą nawet 12 kilogramów.

Diabeł tasmański - zdjęcie przykładowe Źródło zdjęcia: Shutterstock

Redagował dd