Cyklon odsłonił zwłoki humbaka. "Nikt nie mógł tego przewidzieć"

Kontrowersyjna decyzja władz

Mieszkańcy szybko zorientowali się, że był to ten sam humbak, który został wyrzucony na ląd w październiku ubiegłego roku. Zwierzęcia nie udało się uratować, a ze względu na wysoką temperaturę jego ciało zaczęło szybko się rozkładać. Lokalne władze podjęły wtedy decyzję o pochowaniu zwłok tuż za linią plaży Mooball, ponad linią przypływu.

Rozwiązanie to od początku budziło kontrowersje. Mieszkańcy obawiali się, że rozkładające się tkanki mogą przyciągać rekiny, zagrażając surferom i plażowiczom. Część osób obawiała się również, że wysokie fale mogą odsłonić truchło walenia, powodując zagrożenie epidemiologiczne.

Alfred wciąż niebezpieczny

Chociaż Alfred osłabł i został zdegradowany do depresji tropikalnej, w wielu miejscach w Nowej Południowej Walii i Queensland wciąż panują trudne warunki. W poniedziałek setki tysięcy odbiorców wciąż nie miały dostępu do prądu. Pod wodą znalazły się całe miejscowości, a mieszkańcy obszarów przybrzeżnych obawiali się, że wysokie fale mogą doprowadzić do kolejnych podtopień.