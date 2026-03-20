"Niszczycielskie porywy będą się utrzymywać przez wiele godzin"

Żywioł uderzył w piątek rano czasu lokalnego niedaleko miasta Coen położonego w północnej części australijskiego stanu Queensland. Towarzyszący mu wiatr osiągał wówczas prędkość sięgającą 220 kilometrów na godzinę - podała brytyjska stacja BBC. Cyklon Narelle w momencie wejścia na ląd odpowiadał siłą huraganowi czwartej kategorii w pięciostopniowej, rosnącej skali Saffira-Simpsona, którą stosuje się w przypadku burz formujących się na Pacyfiku.
- Cyklon niesie ze sobą bardzo dużą ilość deszczu. Kiedy będzie wędrował, opady będą stawały się intensywniejsze i szybsze - powiedział w piątek na konferencji prasowej David Crisafulli, premier Queensland.
W piątek po południu lokalnego czasu żywioł osłabł - podała australijska telewizja ABC. Przemieszcza się nad przylądkiem Jork i kieruje w stronę Zatoki Karpentaria. Synoptyk i hydrolog Abrar Shabren przekazał, że cyklon porusza się z prędkością około 16 kilometrów na godzinę. - Siła wiatru nadal będzie niszczycielska, zwłaszcza w pobliżu oka cyklonu - dodał.
Australijskie Biuro Meteorologiczne (BoM) ostrzega przed obfitymi opadami deszczu i powodziami, które może przynieść żywioł. Ponadto może dojść do osuwisk. Lokalnie na terenie stanu Queensland może spaść nawet 500 litrów wody na metr kwadratowy.
Cyklon. "Nie dajcie się uśpić"
Chris Stream, koordynator ds. klęsk żywiołowych w Queensland, powiedział w piątek, że mieszkańcy tego stanu powinni zachować ostrożność. - Nie dajcie się uśpić i nie wpadajcie w fałszywe poczucie bezpieczeństwa, gdy oko cyklonu przelatuje nad wami - apelował.
Brytyjsko-australijskie przedsiębiorstwo Rio Tinto zamknęło tymczasowo dwie kopalnie boksytów - Amrun i Andoom. "Koncentrujemy się na zapewnieniu bezpieczeństwa naszym pracownikom i zabezpieczeniu naszych operacji " - poinformowało Rio Tinto w oświadczeniu, dodając, że monitoruje sytuację i jest gotowe na podjęcie niezbędnych środków ostrożności.
Na uderzenie żywiołu przygotowują się mieszkańcy Terytorium Północnego. Z prognoz wynika, że cyklon dotrze tam w sobotę.
Przetrwali uderzenie cyklonu
Żywioł spowodował spore zniszczenia w mieście Coen, ale - jak donoszą lokalne media - nie odnotowano tam ofiar śmiertelnych. Debbie Jackson, mieszkanka miasta, powiedziała w wywiadzie dla ABC, że silny wiatr zrywał dachy z domów.
- Jest mnóstwo powalonych drzew - opowiadała. - Musimy to po prostu przeczekać - dodała. Ponadto tysiące domów zostało pozbawionych prądu. W budynkach brakuje też wody. - Emocje sięgają zenitu, zwłaszcza z powodu braku wody i prądu, ale wszyscy są w stanie gotowości - powiedziała Lucretia Huen, która także mieszka w Coen.
Burza przetoczyła się też przez Archer River, miejscowość położoną niedaleko Coen. Z relacji jej mieszkańców wynika, że wiatr wyrywał drzewa z korzeniami i rzucał je na domy i szopy. - Cyklon siał tu spustoszenie - powiedziała Debbie Cameron z Archer River. - Nie sądzę, żeby na jakimkolwiek drzewie pozostał choć jeden liść, tak mocno wiało - dodała.
Autorka/Autor: Anna Bruszewska
Źródło: Reuters, BBC, abc.net.au, BoM, The Guardian
Źródło zdjęcia głównego: Reuters