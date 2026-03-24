Uderzył już trzy razy, ma to zrobić po raz czwarty

Cyklon Narelle u wybrzeży Australii 19 marca
Cyklon Narelle sieje spustoszenie
Źródło: Reuters
Cyklon Narelle przetacza się od kilku dni przez północną Australię. Według prognoz po trzykrotnym uderzeniu w kontynent ma się znaleźć na lądzie po raz czwarty. Zdaniem meteorologa z portalu AccuWeather, coś takiego nie zdarza się często.

Między 20 a 23 marca cyklon Narelle trzykrotnie uderzył w Australię. Po raz pierwszy znalazł się na lądzie w piątek na słabo zaludnionym półwyspie Jork w stanie Queensland. Drugi raz uderzył w ten kraj w sobotę, tym razem w północnej części Terytorium Północnego, z siłą odpowiadającą huraganowi czwartej kategorii w skali Saffira-Simpsona - oznacza to, że wiał z prędkością 209-251 kilometrów na godzinę. Po raz trzeci, gdy chwilo osłabł do poziomu depresji tropikalnej, nawiedził ląd w poniedziałek w regionie Kimberley w Australii Zachodniej.

Poczwórne uderzenie w ląd

Choć Narelle uderzyła w Australię już trzy razy, wszystko wskazuje na to, że zrobi to po raz czwarty.

- Cyklon zacznie się nasilać o wybrzeży północno-zachodniej Australii od wtorku wieczorem lub środy lokalnego czasu. Narelle może odzyskać status odpowiadający huraganowi kategorii drugiej (...), zanim po raz czwarty dotrze do wybrzeża Australii, w region Gayscone w Australii Zachodniej w piątek lub sobotę lokalnego czasu - wyjaśnił Jason Nicholls, meteorolog z portalu AccuWeather.

Jak dodał Nichols, cyklony kilkukrotnie uderzające w Australię są bardzo nietypowe. Do tej pory podobną sytuację zaobserwowano w przypadku tylko trzech innych tego typu zjawisk, z czego tylko cyklon Steve z 2000 roku skręcił w kierunku południowym.

Ponad 100 litrów deszczu

Przetaczając się przez Australię, cyklon Narelle przyniósł miejscami opady wyższe niż 100 litrów na metr kwadratowy i wiatr przekraczający 200 km/h. Australijskie Biuro Meteorologii (BoM) ostrzegło przed ryzykiem powodzi, w tym poważnych, na kilku rzekach. Żywioł zaatakował w trakcie intensywnej pory deszczowej w regionie, który już wcześniej nawiedziły niszczycielskie powodzie wymagające ewakuacji.

Trasa cyklonu Narelle
Źródło: NASA Earth Observatory/Michala Garrison

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: AccuWeather, NASA

Źródło zdjęcia głównego: NASA Earth Observatory/Michala Garrison

Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom