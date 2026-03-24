Uderzył już trzy razy, ma to zrobić po raz czwarty

Cyklon Narelle sieje spustoszenie Źródło: Reuters

Między 20 a 23 marca cyklon Narelle trzykrotnie uderzył w Australię. Po raz pierwszy znalazł się na lądzie w piątek na słabo zaludnionym półwyspie Jork w stanie Queensland. Drugi raz uderzył w ten kraj w sobotę, tym razem w północnej części Terytorium Północnego, z siłą odpowiadającą huraganowi czwartej kategorii w skali Saffira-Simpsona - oznacza to, że wiał z prędkością 209-251 kilometrów na godzinę. Po raz trzeci, gdy chwilo osłabł do poziomu depresji tropikalnej, nawiedził ląd w poniedziałek w regionie Kimberley w Australii Zachodniej.

Poczwórne uderzenie w ląd

Choć Narelle uderzyła w Australię już trzy razy, wszystko wskazuje na to, że zrobi to po raz czwarty.

- Cyklon zacznie się nasilać o wybrzeży północno-zachodniej Australii od wtorku wieczorem lub środy lokalnego czasu. Narelle może odzyskać status odpowiadający huraganowi kategorii drugiej (...), zanim po raz czwarty dotrze do wybrzeża Australii, w region Gayscone w Australii Zachodniej w piątek lub sobotę lokalnego czasu - wyjaśnił Jason Nicholls, meteorolog z portalu AccuWeather.

Jak dodał Nichols, cyklony kilkukrotnie uderzające w Australię są bardzo nietypowe. Do tej pory podobną sytuację zaobserwowano w przypadku tylko trzech innych tego typu zjawisk, z czego tylko cyklon Steve z 2000 roku skręcił w kierunku południowym.

Ponad 100 litrów deszczu

Przetaczając się przez Australię, cyklon Narelle przyniósł miejscami opady wyższe niż 100 litrów na metr kwadratowy i wiatr przekraczający 200 km/h. Australijskie Biuro Meteorologii (BoM) ostrzegło przed ryzykiem powodzi, w tym poważnych, na kilku rzekach. Żywioł zaatakował w trakcie intensywnej pory deszczowej w regionie, który już wcześniej nawiedziły niszczycielskie powodzie wymagające ewakuacji.

Trasa cyklonu Narelle Źródło: NASA Earth Observatory/Michala Garrison