Świat

Ponad 300 kilometrów na godzinę. Potężny cyklon coraz bliżej lądu

Potężny cyklon Narelle na zdjęciach satelitarnych
Wybrzeże stanu Queensland przed uderzeniem cyklonu Narelle
Źródło: PAP/EPA/BRIAN CASSEY
Cyklon tropikalny Narelle zbliża się do wybrzeży Australii. W pewnym momencie żywiołowi towarzyszyły podmuchy wiatru sięgające 315 kilometrów na godzinę. Lokalne władze apelują o ostrożność - tak silnego cyklonu nie zanotowano w tym miejscu od ponad stulecia.

Jak przekazało australijskie Biuro Meteorologiczne (BoM), w czwartek o godzinie 22 czasu lokalnego centrum cyklonu Narelle znajdowało się około 250 kilometrów na wschód od miasta Coen w stanie Queensland. Żywioł przemieszczał się w stronę lądu, niosąc ze sobą wiatr o prędkości do 205 kilometrów na godzinę, z podmuchami do 285 km/h. W pewnym momencie prędkość porywów osiągała nawet 315 km/h, ale cyklon nieznacznie osłabł.

Zgodnie z prognozami cyklon ma w piątek uderzyć w wybrzeże półwyspu Jork z siłą porównywalną z huraganem piątej, najwyższej kategorii. Nad lądem osłabnie, ale pozostanie śmiertelnie niebezpieczny. Burza następnie przejdzie nad wodami Zatoki Karpentaria, ponownie nabierając siły, po czym uderzy w ląd w stanie Terytorium Północne.

Prognozowana trasa cyklonu Narelle
Prognozowana trasa cyklonu Narelle
Źródło: Bureau of Meteorology

"Prawdopodobnie zostaniemy bez niczego"

Oprócz podmuchów wiatru, Narelle ma przynieść także wysokie fale i obfite opady deszczu. Premier stanu Queensland David Crisafulli zaapelował w czwartek do mieszkańców wybrzeża, by przygotowali się na ekstremalne warunki pogodowe.

- Jeśli cyklon piątej kategorii uderzy w ląd w tym miejscu, będzie to pierwszy taki przypadek od ponad stulecia - podkreślił. Jak dodał, w ciągu ostatnich 50 lat tak silny żywioł zszedł na ląd w stanie Queensland zaledwie cztery razy.

Na drodze żywiołu znajduje się niewielka miejscowość Port Stewart. Jej mieszkańcy zostali ewakuowani w czwartek. Jak opowiadała jedna z ewakuowanych kobiet w rozmowie z ABC News Australia, do opuszczenia domu skłoniło ją duże ryzyko wystąpienia fal sztormowych, które mogą zalać teren wsi.

- Prawdopodobnie zostaniemy bez niczego, ale tak bywa. Trzeba przygotować się na najgorsze i mieć nadzieję, że jednak będzie lepiej - powiedziała.

Potężny cyklon Narelle na zdjęciach satelitarnych
Potężny cyklon Narelle na zdjęciach satelitarnych
Źródło: NASA Worldview

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: ABC News Australia, BoM, news.com.au

Źródło zdjęcia głównego: NASA Worldview

