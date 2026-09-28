Świat Australia. Ćmy bogong szturmują domy. Tak dużo nie było ich prawie od dekady Damian Dziugieł |

Scenariusze zmian klimatu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Setki tysięcy olbrzymich ciem bogong (Agrotis infusa) pojawiają się na wschodnim wybrzeżu Australii. Jak piszą australijskie media, w weekend media społecznościowe zostały zalane filmami i zdjęciami przedstawiającymi owady, które krążyły wokół źródeł światła i chowały się w domach - od Melbourne po Sydney, w stanach Wiktoria i Nowa Południowa Walia.

Skąd wzięły się ćmy

Organizacja pozarządowa Invertebrates Australia przekazała, że tysiące osób zgłosiło obserwacje tych owadów za pośrednictwem specjalnej strony internetowej Bogong Watch. Kierowniczka projektu Linnea Emneby przekazała, że duża liczba ciem mogła być spowodowana nieudaną migracją.

- Ćmy migrują z głębi lądu w kierunku Alp Australijskich i sądzimy, że mogły zostać zepchnięte z kursu przez silny, północno-zachodni wiatr - powiedziała Emneby. Jej zdaniem ogromna liczba osobników biorąca udział w migracji może być dobrym znakiem dla liczebności populacji. - Wygląda na to, że ogólnie jest to naprawdę dobry rok dla ciem bogong. Liczebność jest tak duża, jakiej nie widzieliśmy od co najmniej pięciu lat, a nawet od czasu suszy w 2017 roku - dodała ekspertka.

>>> CZYTAJ TEŻ: Młode wilki szukały wody. Jeden zjadł błoto

Rozwiń

Gatunek zagrożony wyginięciem

Ten gatunek ćmy jest zaklasyfikowany jako zagrożony wyginięciem. Nie wynika to jednak z małej liczebności populacji, ale raczej z faktu, że ich letnie siedliska stają się niezdatne do życia.

- Wraz ze wzrostem temperatury, spowodowanym zmianami klimatycznymi, skalne schronienia wysoko w górach, gdzie ćmy spędzają lato, stają się dla nich zbyt ciepłe - powiedziała Emneby. Wyjaśniła też, że owady przyciąga sztuczne światło, ponieważ podczas migracji nawigują one po nocnym niebie, kierując się przede wszystkim Księżycem i gwiazdami.

Ekspertka przekazała, że owady "wkrótce znikną". Zachęciła mieszkańców tych regionów kraju, by skorzystali z okazji, aby przyjrzeć się temu gatunkowi, póki jeszcze mogą to zrobić.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Inwazyjny gatunek szerszenia w Portugalii. Służby usunęły już ponad 200 tysięcy gniazd

Symbol australijskiej przyrody

Nazwa ćmy - bogong - wywodzi się z języka australijskich Aborygenów. Słowo bugung z języka Dhudhuroa jest odniesieniem do brązowego ubarwienia owada. Jest on symbolem australijskiej przyrody ze względu na swoją historyczną rolę - był on ważnym źródłem pożywienia, a także dlatego, że ludy aborygeńskie przybywały do miejsc, w których ćmy spędzają lato, aby się nimi posilić i organizować międzyplemienne zgromadzenia.

Ćma bogong (Agrotis infusa) Źródło zdjęcia: Shutterstock