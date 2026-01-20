Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ciało kobiety na plaży, wokół stado dzikich psów

shutterstock_2681852933
Australia, Wielka Wyspa Piaszczysta. Działania służb po znalezieniu ciała 19-latki
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025
Na australijskiej Wielkiej Wyspie Piaszczystej uwagę dwóch mężczyzn przykuło stado dzikich psów. Potem zauważyli ciało młodej kobiety. Jak wskazały służby, nosiło ono "ślady ingerencji zwierząt".

19-letnia Piper James została znaleziona martwa na australijskiej Wielkiej Wyspie Piaszczystej w poniedziałkowy poranek w otoczeniu dzikich psów, podaje CNN. Jak ustalili śledczy, młoda kobieta przekazała znajomym, że idzie popływać. Uwagę dwóch mężczyzn, którzy powiadomili służby, zwróciło około 10 dingo wokół jej zwłok.

- Nie możemy potwierdzić, czy ta młoda kobieta utonęła, czy zmarła w wyniku ataku psów dingo - przekazał lokalnym mediom podczas konferencji prasowej inspektor policji Queensland, Paul Algie. Dodał jednak, że ciało nosiło "ślady ingerencji zwierząt". Zaznaczył, że dla mężczyzn, którzy odnaleźli zwłoki, było to "ewidentnie bardzo traumatyczne i przerażające odkrycie". Na razie jednak zdaniem śledczych jest za wcześnie, by podać, co było bezpośrednią przyczyną śmierci.

Dodał też, że policja na K’gari, jak nazywana jest przez Australijczyków wyspa, to "miejscowi". Rozmawiają z mieszkańcami i "wszyscy są absolutnie przerażeni i zszokowani tym, co się wydarzyło". 19-latka, jak ustaliły służby, to obywatelka Kanady, która przebywała na wyspie od sześciu tygodni i pracowała tam w lokalnym hotelu. Policja wszczęła śledztwo w sprawie okoliczności śmierci, a więcej ma wyjaśnić zaplanowana na środę sekcja zwłok.

Dingo na plaży K'Gari
Dingo na plaży K'Gari
Źródło: Shutterstock
Matka odparła atak drapieżnika na dwuletniego syna. Premier pogratulował jej odwagi
Dowiedz się więcej:

Matka odparła atak drapieżnika na dwuletniego syna. Premier pogratulował jej odwagi

Dzikie psy na rajskiej wyspie

- K’Gari to obszar dzikiej przyrody, a dingo to dzikie zwierzęta i chociaż są bardzo ważne kulturowo i istotne dla miejscowej ludności Pierwszych Narodów i mieszkańców wyspy, to nadal są dzikimi zwierzętami i tak należy je traktować - wyjaśnił Algie. Zaapelował też, by "pozwolić psom żyć własnym życiem", nie podchodzić do nich, nie dokarmiać.

Dingo są chronione jako gatunek rodzimy w parkach narodowych Queensland. Jak podaje "The Guardian", departament środowiska Queensland generalnie nie zaleca pływania na wschodnich plażach K’gari, które są niepatrolowane i "charakteryzują się silnymi prądami oceanicznymi, występowaniem rekinów i parzydełkowców".

K'Gari
K'Gari
Źródło: Shutterstock

Wyspa, wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, leży u wschodnich wybrzeży Australii i przyciąga setki turystów, a dzikie psy, dokarmiane przez nich, coraz częściej przychodzą do ludzi.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: CBC, BBC, CNN, News.com.au

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
AustraliaKanada
Czytaj także:
Opady śniegu, wczesna zima
Mróz trochę odpuści, ale wróci śnieg
Prognoza
Smog dusi między innymi w Krakowie
Smog w Polsce. Gdzie powietrze jest najgorszej jakości
Smog
Cyklon Harry w Katanii na Sycylii
Cyklon Harry na Morzu Śródziemnym. Życie na wyspach zamarło
Świat
Siarczysty mróz na początku lutego nad Rosją
Czy coś przyhamuje nieludzki mróz?
Arleta Unton-Pyziołek
Mróz
Kolejne regiony z ostrzeżeniami IMGW
Prognoza
Zamknięta plaża North Steyne Beach
Kolejny atak rekina, władze zamknęły plaże
Świat
Karambol na ponad 100 pojazdów w Michigan
Karambol na ponad 100 pojazdów. Wszystko przez efekt jeziora
Świat
Krowa Veronika
Zaskakujące, co krowa Veronika robi z kijem. Naukowcy nie wierzyli własnym oczom
Maciej Wacławik
Smog w Krakowie
Nawet 1300 procent normy. Trujące powietrze w Krakowie bije rekordy
TVN24
Japonia
Odwołane loty, utrudnienia na kolei w Japonii
Świat
Smog
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
PXL-20260119-213934786
"Czegoś takiego Europa nie widziała od dobrych kilkunastu miesięcy"
Polska
Silny mróz
Poniżej -20 stopni na termometrach. Gdzie było najzimniej?
Polska
Poranek z siarczystym mrozem w Cisowej na Pogórzu Przemyskim
To będzie słoneczny dzień. Pogoda na dziś
Prognoza
Zorza polarna - zdjęcie poglądowe
Alert zorzowy. Warto spojrzeć w niebo
Ciekawostki
Białucha arktyczna, zwana też walem białym (Delphinapterus leucas) - zdjęcie poglądowe
Historyczny moment. W holenderskich wodach pojawiła się po 60 latach
Ciekawostki
Ta noc będzie mroźna
Noc ze spadkami do -20 stopni
Prognoza
Pokrywa śnieżna w Polsce
Śnieg w Polsce. Mapa pokazuje, u kogo jest biało
Polska
Tatry
Trudna akcja ratunkowa w Tatrach
Polska
Zimowy dzień
W prognozie widać opady. Nie tylko śniegu
Prognoza
Lodospady, Rudawka Rymanowska
"Zdecydowałem się zobaczyć je na własne oczy. Cud natury"
Polska
Kominy EC Siekierki z poziomo unoszącym się dymem, 19.01.2026
Dym nad Warszawą unosił się poziomo. To zjawisko było przyczyną
Polska
Żarłacz tępogłowy
Trzy ataki rekinów w 24 godziny. Nastolatek w stanie krytycznym
Świat
Spalone domy w rejonie miejscowości Penco w Chile
Wioska "obróciła się w popiół"
Świat
Smog w Polsce
Alert RCB. Gdzie powietrze jest dziś niezdrowe
Smog
Śnieg na Florydzie
Na Florydzie zamarzły legwany, w Nowym Jorku odwołano loty
Świat
Mroźne wzory
Tylko w tym jednym miejscu w Polsce nie było mrozu
Polska
Słoneczny dzień, słońce, zima
Będzie słonecznie, ale mroźnie. Pogoda na dziś
Prognoza
Orki
Orki otoczyły jego ponton. "Byłem naprawdę oszołomiony"
Świat
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna
"W Polsce da się robić rzeczy na światowym poziomie"
Nauka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom