Ciało kobiety na plaży, wokół stado dzikich psów

19-letnia Piper James została znaleziona martwa na australijskiej Wielkiej Wyspie Piaszczystej w poniedziałkowy poranek w otoczeniu dzikich psów, podaje CNN. Jak ustalili śledczy, młoda kobieta przekazała znajomym, że idzie popływać. Uwagę dwóch mężczyzn, którzy powiadomili służby, zwróciło około 10 dingo wokół jej zwłok.

- Nie możemy potwierdzić, czy ta młoda kobieta utonęła, czy zmarła w wyniku ataku psów dingo - przekazał lokalnym mediom podczas konferencji prasowej inspektor policji Queensland, Paul Algie. Dodał jednak, że ciało nosiło "ślady ingerencji zwierząt". Zaznaczył, że dla mężczyzn, którzy odnaleźli zwłoki, było to "ewidentnie bardzo traumatyczne i przerażające odkrycie". Na razie jednak zdaniem śledczych jest za wcześnie, by podać, co było bezpośrednią przyczyną śmierci.

Dodał też, że policja na K’gari, jak nazywana jest przez Australijczyków wyspa, to "miejscowi". Rozmawiają z mieszkańcami i "wszyscy są absolutnie przerażeni i zszokowani tym, co się wydarzyło". 19-latka, jak ustaliły służby, to obywatelka Kanady, która przebywała na wyspie od sześciu tygodni i pracowała tam w lokalnym hotelu. Policja wszczęła śledztwo w sprawie okoliczności śmierci, a więcej ma wyjaśnić zaplanowana na środę sekcja zwłok.

Dingo na plaży K'Gari Źródło: Shutterstock

Dzikie psy na rajskiej wyspie

- K’Gari to obszar dzikiej przyrody, a dingo to dzikie zwierzęta i chociaż są bardzo ważne kulturowo i istotne dla miejscowej ludności Pierwszych Narodów i mieszkańców wyspy, to nadal są dzikimi zwierzętami i tak należy je traktować - wyjaśnił Algie. Zaapelował też, by "pozwolić psom żyć własnym życiem", nie podchodzić do nich, nie dokarmiać.

Dingo są chronione jako gatunek rodzimy w parkach narodowych Queensland. Jak podaje "The Guardian", departament środowiska Queensland generalnie nie zaleca pływania na wschodnich plażach K’gari, które są niepatrolowane i "charakteryzują się silnymi prądami oceanicznymi, występowaniem rekinów i parzydełkowców".

K'Gari Źródło: Shutterstock

Wyspa, wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, leży u wschodnich wybrzeży Australii i przyciąga setki turystów, a dzikie psy, dokarmiane przez nich, coraz częściej przychodzą do ludzi.

