Chciał pokazać ojcu, co udało mu się złowić. Zaatakował go rekin

Ośmiolatek z Australii został zaatakowany przez rekina. Zwierzę przegryzło się przez kombinezon do nurkowania i zraniło chłopca. - Trochę pobolało - opowiadał potem poszkodowany. Całe zdarzenie zostało nagrane przez jego ojca.

To miało być zwykłe, radosne popołudnie spędzone z rodziną. 8-letni Australijczyk o imieniu Manni wraz ze swoim ojcem, łowił niedawno ryby w okolicy wyspy Lady Musgrave w pobliżu Wielkiej Rafy Koralowej. W pewnym momencie powiedział do ojca, że chciałby pokazać mu jedną ze swoich zdobyczy. Zdarzenie nagrywał ojciec chłopca. Na nagraniu słychać, jak mężczyzna zachęca syna, by się pochwalił. Film, który został zamieszczony w mediach społecznościowych, pokazała telewizja CNN.