Burza pozbawiła prądu ponad 60 tysięcy domów. "Przygotowywaliśmy się na najgorsze"

Burza tropikalna Kirrily uderzyła w piątek w północno-wschodnią Australię. Żywioł przyniósł ze sobą porywy wiatru powyżej 140 kilometrów na godzinę. Jak podały władze stanu Queensland, burza odcięła dostęp do prądu w 64 tysiącach gospodarstw domowych. Meteorolodzy ostrzegają, że to nie koniec pogodowych zagrożeń, ponieważ żywioł niesie ze sobą także obfite ulewy.

64 tysiące domów bez prądu

"Apelujemy do kierowców o dostosowanie prędkości do panujących warunków i zachowanie ostrożności, ponieważ policja nie jest w stanie kierować ruchem na każdym skrzyżowaniu, gdzie doszło do uszkodzeń" - przekazali policjanci w mediach społecznościowych.

- Przygotowywaliśmy się na najgorsze, ale mieliśmy nadzieję, że nie stanie się nic złego - przekazał Miles, dziękując mieszkańcom Queenslandu za zastosowanie się do alertów. - Zrobiliście to, o co was prosiliśmy (...) To niezwykle ważne, bo dzięki waszym działaniom nikomu nic się nie stało mimo bardzo trudnej nocy.