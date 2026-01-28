Logo TVN24
Świat

49 stopni na termometrach. Jest taki żar, że wybuchają pożary

Upały doprowadziły do pożarów buszu w Australii
Upały doprowadziły do pożarów buszu w Australii
Źródło: Reuters
Australia mierzy się z dotkliwymi upałami. W ostatnich dniach temperatura miejscami niebezpiecznie zbliżyła się do 50 stopni, co doprowadziło do pożarów buszu. Północny zachód kraju nawiedził z kolei cyklon, przynosząc ulewy, które wywołały powodzie.

W Australii trwa astronomiczne lato, ale nawet biorąc pod uwagę porę roku, wartości na termometrach są miejscami nieznośne. Odpowiadają za nie masy powietrza znad regionu Pilbara w północno-zachodniej części kraju oraz słaby monsun.

Rekordowe upały

W środę w miejscowości Thargomindah w stanie Queensland zanotowano 49 stopni Celsjusza. Niemal tyle samo, bo 48,9 st. C, zarejestrowano we wtorek w takich miejscach jak Walepup i Hopetoun w stanie Wiktoria. Były to najwyższe temperatury kiedykolwiek odnotowanie w tym stanie. W Laverton, na przedmieściach Melbourne, było 45,6 st. C.

Synoptycy przewidują, że fala skwaru będzie słabnąć, ale mimo to w kolejnych dniach temperatury w wielu miejscach będą przekraczać 40 st. C. Będzie tak nawet w dużych miastach - w piątek w Adelajdzie mają być 42 st. C. W głębi lądu temperatury powyżej 45 st. C mają utrzymać się do soboty. Wytchnienie nadejdzie dopiero w niedzielę, gdy chłodny front obniży temperaturę o 10-15 st. C.

Wybuchają pożary buszu

Meteorolodzy z australijskiego Biura Meteorologii ostrzegają, że skwar daje się we znaki nie tylko ludziom, lecz także przyrodzie. Ponad 40-stopniowe upały w głębi lądu, utrzymujące się w rejonach miast Wagga Wagga i Albury przez osiem dni z rzędu, oznaczają bardzo wysokie ryzyko pożarów buszu. Warunki przywodzą na myśl 2009 rok, gdy lutowe pożary, które zyskały miano "czarnej soboty", przyczyniły się do śmierci 173 osób.

W kilku miejscach ogień się już pojawił. W środę strażacy walczyli z sześcioma dużymi pożarami, z czego trzy rozprzestrzeniały się w niekontrolowany sposób. Największy z nich, który wybuchł nad rzeką Carlisle w regionie Otways, objął ponad 11 tysięcy hektarów i zniszczył co najmniej 16 budynków.

- Pożar nad Carlisle River jest jeszcze daleki od ugaszenia. Jesteśmy na początku lata. Nagrzewanie się otoczenia i wiatr będą przeszkadzać w całkowitym opanowaniu pożaru - powiedział Chris Hardman, szef straży pożarnej w Wiktorii.

Upały doprowadziły do pożarów buszu w Australii
Źródło: PAP/EPA/MICHAEL CURRIE
Cyklon na północy

W tym samym czasie, gdy południowy wschód i interior mierzyły się z upałami, na północy szalał cyklon tropikalny Luana. Uderzył w sobotę, przynosząc ze sobą silny wiatr i ulewy, które doprowadziły do powodzi błyskawicznych w pobliżu Cairns - w zaledwie godzinę spadło tam 50 litrów na metr kwadratowy. W północnej części Queensland długotrwałe opady deszczu, miejscami przekraczające 200 l/mkw. w 48 godzin, doprowadziły do powodzi w Einasleigh.

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: PAP, ABC, Reuters, BoM

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MICHAEL CURRIE

Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
