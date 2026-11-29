Świat 2500 trzęsień ziemi w miasteczku. "To coś, czego naprawdę jeszcze nie rozumiemy" Krzysztof Posytek |

Wandale uszkodzili kilkusetletnie drzewo w Australii Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Gnowangerup to miasteczko w stanie Australia Zachodnia, położone około 300 kilometrów na południowy wschód od Perth. Zamieszkuje je kilkaset osób i na pierwszy rzut oka niczym się nie wyróżnia.

2500 trzęsień ziemi w kilka miesięcy

Najciekawsze rzeczy dzieją się pod powierzchnią, bo w ostatnich miesiącach ciągle trzęsie się tutaj ziemia. John O'Donnell ze Służby Geologicznej Australii Zachodniej w rozmowie z australijską telewizją ABC powiedział, że po zauważeniu zwiększonej aktywności sejsmicznej na początku roku jego agencja rozmieściła w Gnowangerup stacje monitorujące. Wyniki pomiarów okazały się zaskakujące.

- Zarejestrowaliśmy około 2500 trzęsień ziemi. Te mniejsze były wykrywalne jedynie za pomocą przyrządów, a najsilniejsze miało magnitudę 3,8 - powiedział O'Donnell.

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Większość trzęsień dało się odczuć na posesjach okolicznych rolników. Jednym z nich jest Timm House, który mieszka tuż obok Gnowangerup. Mężczyzna powiedział, że on i jego rodzina nie odczuli większości wstrząsów, ale czasem budzili się w nocy.

- Te (trzęsienia - red.), które odczuwaliśmy, przypominały przejeżdżającą pociąg lub ciężarówkę tuż przed drzwiami wejściowymi - opisywał House.

Znak drogowy wskazujący, jak dotrzeć do Gnowangerup w Australii Zachodniej Źródło zdjęcia: Shutterstock

"To coś, czego naprawdę jeszcze nie rozumiemy"

House przyznał, że po pewnym czasie on i jego rodzina przywykli do wstrząsów, ale zastanawiali się, co je wywołuje. Choć południowa część Australii Zachodniej jest znana z trzęsień ziemi, naukowcy wciąż nie są pewni, dlaczego w Gnowangerup doszło do tak wielu wstrząsów w tak krótkim czasie.

- W tej części świata często zdarzają się takie serie trzęsień ziemi. Dlaczego tak się dzieje? To coś, czego naprawdę jeszcze nie rozumiemy - powiedział O'Donnell. Dodał jednak, że monitorowanie pomogło lepiej zrozumieć roje trzęsień ziemi oraz aktywność sejsmiczną w regionie. - Najlepszym wskaźnikiem tego, gdzie mogą wystąpić przyszłe trzęsienia ziemi, są miejsca, w których miały one miejsce w przeszłości - wyjaśnił.

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Kate O'Keefe, przewodnicząca hrabstwa Gnowangerup powiedziała, że w wyniku trzęsień ziemi nie odnotowano żadnych szkód, ale wzbudziły one duże zainteresowanie.

- Dowiedzieliśmy się, że ludzie na całym świecie śledzili sytuację w hrabstwie Gnowangerup, gdy miały miejsce te wstrząsy, więc jest to bardzo interesujące - przyznała O'Keefe.