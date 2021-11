Zalane domy, zamknięte drogi. W Atenach silnie padało

W Atenach doszło do intensywnych opadów deszczu. Wiele dróg i budynków zostało zalanych. Służby ratunkowe odebrały ponad 80 wezwań od poszkodowanych mieszkańców.

Jak poinformowało tamtejsze Centrum Operacyjne Straży Pożarnej, odebrano ponad 80 wezwań do pomocy przy wypompowaniu wody i ewakuacji ludzi w bezpieczniejsze miejsca.

Ateny. Ulewy przyniosły utrudnienia

Strażacy wezwali także do zachowania szczególnej ostrożności, a w przypadku wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, do stosowania się do poleceń służb.