Świat Atakama zmieniła się nie do poznania. Pod wpływem obfitych opadów Matylda Dziechcińska |

Na pustyni Atakama wyrosły kwiaty Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: EU Space Policy

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Pustynia Atakama rozciąga się w północnej części Chile - między Oceanem Spokojnym a Andami. To jedno z najsuchszych miejsc na Ziemi. Zdarza się jednak, że dzięki obfitym opadom znajdujące się w glebie nasiona wykiełkowują i pokrywają część pustyni kwiatami. Lokalnie zjawisko to nazywa się Desierto Florido.

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Rekordowe opady pokryły Atakamę kwiatami

Aby pustynia zakwitła, na Atakamę musi spaść spora ilość deszczu. W tym roku w niektórych miejscach było to aż 180 litrów na metr kwadratowy. Takiej ilości "nigdy wcześniej nie odnotowano" - powiedział agencji informacyjnej AFP Cesar Pizarro, kierownik do spraw różnorodności biologicznej w regionie Atakama w chilijskiej Narodowej Korporacji Leśnej (CONAF). Według ekspertów z CONAF aż 15 tysięcy hektarów pustyni ma pokryć się kwiatami do października, kiedy to nastąpi szczyt tego zjawiska.

Opady, jakie dotarły do Chile, wiąże się z El Nino. To zjawisko, które ociepla wody powierzchniowe w centralnej i wschodniej części równikowego Pacyfiku i wpływa na pogodę w wielu miejscach na świecie.

Na Atakamie zakwitły kwiaty Źródło zdjęcia: Reuters

Atakama przed i po

Desierto Florido mamy szansę zobaczyć nie tylko z Ziemi. Dwa zdjęcia, wykonane przez europejskie satelity Copernicus Sentiel-2, obrazują to, jak pustynia wyglądała rok przed rozkwitem roślin i w jego trakcie.

Udostępnione przez EU Space Policy porównanie wyraźnie pokazuje, jak zmieniła się Atakama. Pierwsza fotografia, wykonana 24 września 2025 roku, przedstawia jałowy krajobraz (lewo). Fotografia z 21 września 2026 prezentuje rozległe obszary pustyni w oznaczającym obecność roślinności jaskrawoczerwonym kolorze. To fałszywy kolor - użyto go, by dane rejestrowane w różnych zakresach promieniowania były widoczne dla ludzkiego oka. Pozwala to lepiej uwidocznić m.in. roślinność, wodę czy obszary dotknięte pożarami.

Rozkwitła pustynia Atakama Źródło zdjęcia: Unia Europejska, Copernicus Sentinel-2