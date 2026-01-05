Pod naporem śniegu łamały się gałęzie. Dziesiątki interwencji strażaków

Straż pożarna interweniowała dziesiątki razy w rejonie Fabriano Źródło: Enex

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Intensywne opady śniegu związane były z północnoatlantyckim układem niskiego ciśnienia. Obszarami najbardziej dotkniętymi przez zimowe opady były miejscowości położone we włoskim regionie Marche, między Fabriano a Serravalle di Chienti, w pobliżu przełęczy Colfiorito.

Dziesiątki interwencji

Miasteczko Fabriano zmagało się w poniedziałek ze skutkami niedzielnych opadów śniegu. Strażacy przeprowadzili tam dziesiątki interwencji związanych z usuwaniem z jezdni powalonych drzew i konarów, które pod ciężarem śniegu spadły na drogi w mieście i jego okolicach. Spowodowało to liczne utrudnienia w ruchu.

Ekipy strażackie pracowały przez długie godziny, by przywrócić drożność lokalnych tras i zapewnić bezpieczeństwo kierowcom. Na szczęście nie odnotowano poważniejszych zagrożeń ani szkód osobowych. Według władz regionalnych i służb, nadciągające masy chłodnego powietrza mogą utrzymać zimową aurę przez kolejne dni.

Aura się uspokoiła, ale tylko na chwilę

Mieszkańcom Fabriano i okolic zaleca się śledzenie komunikatów meteorologicznych i zachowanie ostrożności podczas podróży, zwłaszcza w godzinach nocnych i porannych.

Na wtorek synoptycy zapowiadają zachmurzenie duże oraz przelotne opady deszczu lub śniegu, szczególnie w północnych rejonach Marche. W okolicach Pesaro i Urbino możliwe są lekkie opady śniegu nawet na terenach niżej położonych, podczas gdy w pozostałych częściach regionu przyrost białego puchu spodziewany jest powyżej 800-1000 metrów nad poziomem morza.