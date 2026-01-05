Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Pod naporem śniegu łamały się gałęzie. Dziesiątki interwencji strażaków

Straż pożarna w rejonie Fabriano
Straż pożarna interweniowała dziesiątki razy w rejonie Fabriano
Źródło: Enex
Mocno sypnęło śniegiem we włoskim regionie Marche położonym w centrum kraju. Strażacy mieli pełne ręce roboty, usuwali z dróg powalone drzewa i gałęzie, które blokowały ruch.

Intensywne opady śniegu związane były z północnoatlantyckim układem niskiego ciśnienia. Obszarami najbardziej dotkniętymi przez zimowe opady były miejscowości położone we włoskim regionie Marche, między Fabriano a Serravalle di Chienti, w pobliżu przełęczy Colfiorito.

Dziesiątki interwencji

Miasteczko Fabriano zmagało się w poniedziałek ze skutkami niedzielnych opadów śniegu. Strażacy przeprowadzili tam dziesiątki interwencji związanych z usuwaniem z jezdni powalonych drzew i konarów, które pod ciężarem śniegu spadły na drogi w mieście i jego okolicach. Spowodowało to liczne utrudnienia w ruchu.

Ekipy strażackie pracowały przez długie godziny, by przywrócić drożność lokalnych tras i zapewnić bezpieczeństwo kierowcom. Na szczęście nie odnotowano poważniejszych zagrożeń ani szkód osobowych. Według władz regionalnych i służb, nadciągające masy chłodnego powietrza mogą utrzymać zimową aurę przez kolejne dni.

Zima nie daje za wygraną. Czeka nas nowa dostawa śniegu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zima nie daje za wygraną. Czeka nas nowa dostawa śniegu

Prognoza

Aura się uspokoiła, ale tylko na chwilę

Mieszkańcom Fabriano i okolic zaleca się śledzenie komunikatów meteorologicznych i zachowanie ostrożności podczas podróży, zwłaszcza w godzinach nocnych i porannych.

Na wtorek synoptycy zapowiadają zachmurzenie duże oraz przelotne opady deszczu lub śniegu, szczególnie w północnych rejonach Marche. W okolicach Pesaro i Urbino możliwe są lekkie opady śniegu nawet na terenach niżej położonych, podczas gdy w pozostałych częściach regionu przyrost białego puchu spodziewany jest powyżej 800-1000 metrów nad poziomem morza.

Autorka/Autor: jzb

Źródło: Enex, Picchio.News, il Resto del Carlino, QdM Notizie, meteo.it

Źródło zdjęcia głównego: Enex

Udostępnij:
TAGI:
WłochyZimaŚnieg
Czytaj także:
Kolejka karetek, SOR w Legnicy
Karetki czekają przed SOR-em po kilka godzin
TVN24
AdobeStock_128030804
Tu będzie lodowato. IMGW ostrzega przed dwucyfrowym mrozem
Prognoza
Noc śnieg
Noc upłynie pod znakiem siarczystego mrozu
Prognoza
Francja
Atak zimy. Przez obfite opady odwołano część lotów
Świat
2025 był najbardziej słonecznym rokiem w historii Wielkiej Brytanii
Tak dużo słońca nie było tu nigdy wcześniej
Świat
Pokrywa śnieżna nad Europą w poniedziałek 05.01
Cała Polska biała i jedna zielona plama. Skąd się wzięła?
Polska
Śnieg, zima
Idzie mróz, może mocno sypnąć. Pogoda może powodować straty i zagrażać życiu
Prognoza
Malaga
Alert w Hiszpanii. "Zbiorniki są coraz bardziej zapełnione"
Świat
Zima w Darłówku
Biało od Bałtyku po Sudety. Zima na waszych zdjęciach
Polska
Redzikowo
"Była tutaj jedna wielka zaspa". Próbują się odkopać spod śniegu
Polska
Mróz. Prognozowana temperatura maksymalna w sobotę 10 stycznia około godziny 12
Idą tęgie mrozy
Prognoza
Mróz, lód, szron, zimno, zima
Silny mróz w części kraju. IMGW ostrzega
Prognoza
Śnieg, zima
Miejscami poprószy śnieg. Pogoda na dziś
Prognoza
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Ostatni raz tyle śniegu w stolicy było ponad 10 lat temu
Polska
Mroźna noc
Noc z trzaskającym mrozem i zawiejami śnieżnymi
Prognoza
IMG_0960-0001
Tak wygląda zamieć niska. Nagranie
Polska
Śnieg
Zima nie daje za wygraną. Czeka nas nowa dostawa śniegu
Prognoza
tvn zima
"Utknęliśmy w śniegu". Mieszkańcy i sołtys pomogli ekipie TVN24
Polska
Pogoda 16 dni
Pogoda na 16 dni. Po śniegu czas na mróz
Prognoza
Opady śniegu, wczesna zima
Grzmiało i sypało, burze mogą wrócić
Polska
Meteo
Kolejny efekt jeziora w Polsce. Może spaść nawet pół metra śniegu
Prognoza
Śnieg, intensywne opady śniegu, odśnieżanie
Alert RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"
Polska
Zima, śnieg
W niedzielę będzie sypał śnieg, powieje też silny wiatr
Prognoza
Trzęsienie ziemi w Meksyku
Wstrząsy odczuwalne w stolicy, są ofiary śmiertelne
Świat
Karkonosze, śnieg
Lawinowa "dwójka" w Karkonoszach
Polska
Wilczy Księżyc
Wilczy Księżyc rozświetlił niebo. Za nami pierwsza pełnia
Ciekawostki
Mróz, noc, sople lodu
Temperatura w nocy wszędzie spadnie poniżej zera
Prognoza
Zima, śnieg
Śnieżne fronty przetoczą się przez Polskę. Ile śniegu dosypie
Prognoza
prad
Wciąż nie mają prądu. "Komórki nie działały, trzeba siedzieć w domu"
Polska
Silny wiatr, sztorm na Bałtyku
Sztorm na Bałtyku. IMGW ostrzega
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom