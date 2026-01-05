Logo TVN24
Świat

Atak zimy we Francji. Przez obfite opady odwołano część lotów

Francja
Śnieg w Paryżu
Źródło: Reuters
Poniedziałek przyniósł wielu regionom Francji obfite opady śniegu. Biało zrobiło się między innymi w Paryżu, stolicy kraju. Atak zimy doprowadził tam do utrudnień w ruchu lotniczym.

Zimowa aura nastała we Francji. Służby meteorologiczne wydały w poniedziałek alerty pierwszego i drugiego stopnia przed obfitymi opadami śniegu, mrozem i oblodzeniem. Pomarańczowe alarmy obowiązują w północno-zachodniej części kraju, w 23 departamentach. Synoptycy ostrzegają też przed burzami śnieżnymi, podczas których może spaść 15-20 centymetrów śniegu.

Kolejne dni również mają przynieść zimowe opady, dlatego eksperci apelują do kierowców o zachowanie ostrożności w czasie podróży.

Śnieg w Paryżu. Doszło do utrudnień w ruchu lotniczym

Mocno sypnęło śniegiem w stolicy Francji. W poniedziałek wiele osób zjeżdżało na sankach i nartach z ośnieżonego wzgórza Montmartre, historycznej dzielnicy Paryża.

- Zjeżdżaliśmy na workach na śmieci jak na sankach, to było super - powiedział 18-letni student prawa Nihel Salablab. - Wszyscy bawili się na śniegu, znów poczułem się jak dziecko - dodał. Opady śniegu zachwyciły mieszkańców i turystów, oferując widoki miasta godne pocztówek i inspirując ich do lepienia bałwanów.

- Marzyłem o tym od dawna, o nartach na Montmartre. Ale za każdym razem nie trafiałem na odpowiedni moment, albo pracowałem, albo mnie nie było. Trudno być akurat wtedy, gdy pada śnieg. Jednak w tym roku mi się udało - powiedział 37-letni Raphael Guglielmetti.

Atak zimy doprowadził do utrudnień w ruchu lotniczym. Francuski urząd lotnictwa cywilnego zwrócił się w poniedziałek do linii lotniczych o odwołanie 15 procent lotów z lotnisk Paryż-Orly i Paryż-Roissy-Charles de Gaulle. Jak podała agencja Reutera, linie lotnicze miały swobodę wyboru lotów, które odwołają, pod warunkiem ograniczenia liczby startów i lądowań.

Francuskie ministerstwo transportu zaapelowało do podróżnych, aby przed wyjazdem sprawdzili, czy ich samolot odlatuje, i aby na lotnisko dojeżdżali transportem publicznym, a nie samochodem.

Biało w Paryżu
Francja Paryż Śnieg
