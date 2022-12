Atak zimy w USA trwa. "Matka natura rzuci na nas w weekend wszystko, co ma"

Silny wiatr prócz śniegu i mrozu

Silny wiatr w niektórych rejonach stanu Nowy Jork i śnieżyce sprawiają, że widoczność jest bliska zeru. W dużej części stanu spodziewana jest wichura o prędkości do 100 kilometrów na godzinę lub więcej. Temperatura ma znacznie spaść. Jeśli jeszcze w piątek rano w mieście Nowy Jork dochodziła do niemal 14 stopni Celsjusza, w sobotę rano ma się obniżyć do -12 st. C.