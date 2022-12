Atak zimy w USA. Sople pokryły restaurację w mieście Hamburg w stanie Nowy Jork

Sople całkowicie "obrosły" nadmorską restaurację w mieście Hamburg w stanie Nowy Jork (USA). Lodowe stalaktyty wyglądają malowniczo, ale właściciel lokalu ma mieszane uczucia. Liczy na to, że pokrywa nie dopuści do wyziębienia wnętrz, lecz jednocześnie żywi obawy, że zamarznięcie, a następnie rozmarzanie sopli może spowodować zniszczenia.

Zamieć, uważana za najgorszą, jaką hrabstwo Erie w stanie Nowy Jork widziało od półwiecza, nadciągnęła nad te tereny w piątek 23 grudnia. W świąteczny weekend sparaliżowała część stanu. Ofiar śmiertelnych jest kilkadziesiąt. Od czasu uderzenia zamieci w piątek do wtorku opady śniegu osiągnęły 1,2 metra, a może go jeszcze trochę dosypać. Buffalo, drugie co do wielkości miasto stanu doświadczyło, jak to określiła gubernator Kathy Hochul, "jedynej w swoim rodzaju katastrofy pogodowej". Ekstremalna aura dotknęła także oddalone o około 20 kilometrów miasto Hamburg.