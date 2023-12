Atak zimy w USA. "Chciałam białych świąt, ale nie śnieżycy"

Utrudnione podróżowanie

Amerykańska Służba Pogodowa National Weather Service (NWS) ostrzegała przed porywami wiatru w poniedziałek i wtorek mogącymi dochodzić do 80-95 kilometrów na godzinę, a nawet 120 km/h.

podróżowanie w takich warunkach jest trudne lub prawie niemożliwe. Wydane zostały we wtorek ostrzeżenia pogodowe, ponieważ oprócz obfitych opadów śniegu, które ograniczają widzialność, padał także marznący deszcz, powodujący oblodzenie jezdni i chodników. Zdaniem meteorologów taka sytuacja pogodowa ma utrzymać się do końca bieżącego tygodnia.

Obfite opady śniegu

Jak podała NWS, w niektórych częściach Dakoty Południowej spadło co najmniej 30 centymetrów śniegu. W Kolorado spadło około 19 cm, a w Norfolk w Nebrasce 17 cm. Władze apelowały do mieszkańców, aby unikali podróżowania, a jeśli muszą być w drodze, to zabrali ze sobą zestawy ratunkowe i pozostali w pojazdach na wypadek, gdyby utknęli w zaspach.