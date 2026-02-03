Śnieżyca sparaliżowała europejskie lotnisko Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wtorek przyniósł niektórym regionom Niemiec gwałtowną aurę. Mocno sypnęło śniegiem od Zagłębia Ruhry i regionu Sauerland, przez Hesję, po południowo-zachodnią Turyngię i region Main-Frankonia. Miejscami pojawiły się też opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Jak podają lokalne media, w centralnej części kraju spadło od 3 do 8 centymetrów białego puchu.

Trudne warunki atmosferyczne spowodowały, że doszło do kilkudziesięciu wypadków drogowych.

Utrudnienia na lotnisku

Śnieżyca doprowadziła do utrudnień na lotnisku we Frankfurcie. Z powodu obfitych opadów śniegu ruch lotniczy został po południu wstrzymany. Jak podał operator lotniska, niektóre loty zostały odwołane, inne zaś przekierowano na inne lotniska.

Agencja Reuters podała, że wieczorem port lotniczy wrócił do połowy średniej przepustowości po odśnieżeniu pasów startowych. Zalecono podróżnym przybycie z dużym wyprzedzeniem.

Niemiecka Służba Meteorologiczna (DWD) wydała ostrzeżenia przed obfitymi opadami śniegu i gołoledzią dla północno-zachodnich i południowo-zachodnich regionów. Miejscami obowiązywały alarmy nawet trzeciego, najwyższego stopnia.

Opracowała Anna Bruszewska