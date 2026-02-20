Atak zimy w Japonii. Setki zamkniętych szkół, odwołane pociągi

Śnieżyca w Sapporo Źródło: Reuters/instagam/@erasmus29

Intensywne opady śniegu nawiedziły w czwartek północną część Japonii. W prefekturze Hokkaido śnieżyca znacząco ograniczyła widzialność, spowolniła ruch na drogach i doprowadziła do zamknięcia szkół. Lokalne media przekazały, że w aglomeracji Sapporo tymczasowo zamknięto 370 szkół podstawowych i gimnazjów. Pogoda zakłóciła również ruch kolejowy. Jeden z przewoźników odwołał 213 pociągów, co utrudniło podróżowanie około 80 tysiącom pasażerów.

Na nagraniach wykonanych w centrum Sapporo widać intensywnie padający śnieg, który szybko pokrywa ulice.

Śnieg spadł na pracowników. Jeden z nich nie przeżył

Dzień wcześniej, w środę rano, do tragicznego wypadku doszło w mieście Sapporo. Z dachu magazynu przedsiębiorstwa zajmującego się remontami osunęła się nagromadzona warstwa śniegu, przysypując trzech pracowników. Jeden z nich nie przeżył. Jeden z uratowanych relacjonował mediom, że magazyn w przeszłości już się zawalił pod ciężarem śniegu.

Hokkaido, najbardziej wysunięta na północ z głównych wysp Japonii, słynie z surowych zim i obfitych opadów śniegu, jednak intensywność opadów, które wystąpiły tam w czwartek, znacząco wpłynęła na codzienne funkcjonowanie regionu. Władze zaapelowały do mieszkańców o zachowanie ostrożności w związku z utrudnieniami w ruchu i możliwością pojawienia się dalszych opadów.

Opracowała Julia Zalewska-Biziuk