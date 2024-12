Atak zimy na północy Hiszpanii. Śnieżyce uwięziły kilka osób

Seria groźnych wypadków

Nie była to jedyna groźna sytuacja, do jakiej doszło w Pirenejach w zeszłym tygodniu. W sobotnie popołudnie do ratowników wpłynęła informacja o czwórce osób, które utknęły na szlaku w rezerwacie przyrody Cascada de la Cola de Caballo. Świadek przekazał, że nie mieli oni ze sobą wystarczającej ilości ubrań i zaczynali odczuwać objawy hipotermii. Ratownikom udało się dotrzeć do nich na czas.