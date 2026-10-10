Świat Atak tygrysa w brytyjskim zoo. Nie żyje mężczyzna Damian Dziugieł |

Atak tygrysa w brytyjskim zoo Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Policja z hrabstwa South Yorkshire w sobotę po godzinie 14 otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie, który wszedł na teren wybiegu dla tygrysów w zoo Yorkshire Wildlife Park w okolicach miasta Doncaster w Wielkiej Brytanii.

Jak przekazano, tygrys "zaatakował mężczyznę" i spowodował u niego "poważne obrażenia". W kolejnym komunikacie służby poinformowały, że poszkodowany zmarł na miejscu.

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Tygrys zaatakował mężczyznę w zoo

"Po zdarzeniu tygrys pozostał w zagrodzie i nie było większego zagrożenia dla innych ludzi" - dodała policja. Pozostałe osoby obecne na terenie ogrodu zoologicznego zostały ewakuowane.

W oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie internetowej ogród zoologiczny poinformował, że w chwili zdarzenia "natychmiast uruchomiono" procedury reagowania kryzysowego. Teren zoo ma być zamknięty do końca weekendu.

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Krążący śmigłowiec i czarna plandeka

39-letnia Karmelle Pelham z miasta Worksop była na terenie ogrodu zoologicznego wraz z rodziną. Nagle pracownicy placówki poinformowali ich, że park jest ewakuowany.

- Byliśmy w zagrodzie lemurów i ktoś poprosił nas, żebyśmy się przygotowali do wyjścia - powiedziała w rozmowie z BBC. Dodała, że usłyszała coś, co brzmiało jak kilka strzałów. - Potem zobaczyliśmy krążący śmigłowiec. Wtedy pomyśleliśmy, że coś musiało się stać. Nad wybiegami dla tygrysów rozciągnięto wielką czarną plandekę - relacjonowała Pelham.