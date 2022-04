Zostali w Mikołajowie, by zajmować się zwierzętami z zoo. "Co się z nami stanie, to się stanie"

"Kochamy je"

- Boję się o siebie, o swoje dzieci, o swoje wnuki, to jest nie do opisania. Ale cóż, zwierząt się nie zostawi, nie możemy wyjechać. Jeśli wszyscy wyjedziemy, to kto będzie się nimi opiekował? Wychowaliśmy się z nimi. Co się z nami stanie, to się stanie - mówi Oksana Oliinik, jedna z pracownic zoo.