Atak niedźwiedzia w Rumunii. Nie żyje motocyklista

Na słynnej górskiej drodze Transfogaraskiej w rumuńskich Karpatach niedźwiedź zaatakował motocyklistę, doprowadzając do jego śmierci. Ciało mężczyzny znaleziono w 60-metrowej przepaści po ponad godzinie akcji poszukiwawczej.

W czwartek w rumuńskich Karpatach niedźwiedź brunatny zaatakował i śmiertelnie ranił 48-letniego motocyklistę na popularnej drodze Transfogaraskiej.

Po ponad godzinie poszukiwań służbom udało się odnaleźć ciało mężczyzny w 60-metrowej przepaści nad jeziorem Vidraru. Na miejscu znaleziono także jego motocykl na włoskich rejestracjach, ślady krwi oraz przedmioty osobiste. Jak poinformowały służby ratunkowe, zwierzę zaciągnęło mężczyznę do wąwozu.

Policja i służby ratunkowe podały, że to turyści zaalarmowali służby o zdarzeniu na drodze w okręgu Ardżesz, w centralnej części kraju. Według nich, niedźwiedź zaatakował motocyklistę i zaciągnął go do wąwozu, gdzie doszło do śmiertelnych obrażeń.

Podczas akcji ratunkowej ratownicy usłyszeli niedźwiedzicę w pobliżu. Zwierzę zostało wkrótce odstrzelone przez służby leśne. Tragedia miała miejsce niedaleko tablic informujących turystów o zakazie dokarmiania dzikich zwierząt - w tym samym miejscu w maju tego roku doszło do ataku na trzy osoby. W regionie obserwuje się nadmierną populację niedźwiedzi, co prowadzi do częstszych niebezpiecznych kontaktów między zwierzętami a mieszkańcami i turystami.

Ofiar śmiertelnych podobnych ataków jest więcej

Rumunia jest krajem z największą populacją niedźwiedzi brunatnych w Unii Europejskiej - szacuje się, że w kraju żyje od 10 do 13 tysięcy tych zwierząt. To stanowi poważne wyzwanie dla władz, które starają się chronić mieszkańców i turystów.

Jak przekazało rumuńskie ministerstwo środowiska, w ciągu ostatnich 20 lat niedźwiedzie w Rumunii doprowadziły do śmierci niemal 30 osób. Obserwacje tych zwierząt są powszechne, a lokalne media regularnie donoszą o atakach na ludzi oraz na zwierzęta gospodarskie - zauważa agencja informacyjna Reuters.

W ubiegłym roku rumuński parlament podwoił roczny limit odstrzału niedźwiedzi do 481 osobników, aby ograniczyć liczebność populacji i eliminować osobniki, które przyzwyczaiły się do wchodzenia do miast w poszukiwaniu pożywienia.

Eksperci ds. dzikiej przyrody wskazują jednak, że wzrost liczby ataków wynika w dużej mierze z zachowań ludzi oraz kurczenia się naturalnych siedlisk zwierząt na skutek rozwoju infrastruktury, wycinki lasów, a także zmian klimatycznych. Niedźwiedzie przyciągają również również nieodpowiednio zabezpieczone wysypiska śmieci na obrzeżach miast oraz wyrzucane jedzenie.

Specjaliści zwracają uwagę, że działania prewencyjne, takie jak ogrodzenia elektryczne i lepsze zarządzanie odpadami, są niewystarczające, co zwiększa ryzyko niebezpiecznych spotkań ludzi z niedźwiedziami.

Jak zachować się podczas spotkania niedźwiedzia?

Kiedy napotkamy w lesie niedźwiedzia, lepiej zachować dużą ostrożność. Oto zasady, o których należy pamiętać:

Oddal się cicho i spokojnie. Nie uciekaj, aby niedźwiedź nie potraktował cię jak zdobycz. Nie wchodź też na drzewo, ponieważ niedźwiedź robi to znacznie lepiej.

Jeśli natrafisz na młode, wycofaj się szczególnie ostrożnie. W pobliżu może być samica, która w ich obronie może być bardzo niebezpieczna.

Nie karm niedźwiedzi, nie zostawiaj resztek jedzenia czy opakowań, które mogą je zainteresować. Niedźwiedzie są szczególnie niebezpieczne podczas żerowania.

Nie podchodź do nich, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film. Błysk flesza czy świecenie latarką mogą je rozdrażnić.

Jeśli staniesz oko w oko z niedźwiedziem, delikatnie rozepnij pas biodrowy plecaka, aby móc go zrzucić - to może zainteresować drapieżnika. Nie wykonuj jednak gwałtownych ruchów i kontroluj jego zachowanie. Nie patrz mu w oczy.

Szczególnie niebezpiecznie jest, kiedy niedźwiedź cię obserwuje i ma położone do tyłu uszy. Wtedy zachowaj szczególną ostrożność, nie wykonuj gwałtownych ruchów, wycofuj się bardzo powoli.

Jeżeli niedźwiedź nie straci zainteresowania tobą, delikatnie połóż się na ziemi, podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz. W większości przypadków zostawi cię w spokoju, w najgorszym razie - powinien najwyżej podrapać.

Autorka/Autor:Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: Reuters, Știrile Pro TV, tvnmeteo.pl