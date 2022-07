Niedźwiadek włożył głowę do słoika i nie mógł jej wyciągnąć

Wszystko skończyło się dobrze

Małego udało się pochwycić i unieruchomić. Zespół usunął słoik najszybciej jak było to możliwe.

- Po sprawdzeniu, że młode było w dobrym stanie, wypuściliśmy go z powrotem do matki. Kilka minut później zaczęła go karmić - przekazali biolodzy.