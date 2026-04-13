Świat

Spotkanie po historycznym locie. Nagranie

Reakcja suczki Sadie na powrót Christiny Koch do domu
Reakcja suczki Sadie na powrót Christiny Koch do domu
Źródło: NASA/Christina Koch
Misja Artemis II. Astronautka Christina Koch udostępniła w sieci wyjątkowe nagranie, na którym widać niezwykłą reakcję suczki Sadie na powrót jej właścicielki z wyprawy dookoła Księżyca. W nocy z piątku na sobotę Koch wraz z resztą załogi bezpiecznie wróciła z pierwszego załogowego lotu w kierunku Srebrnego Globu w XXI wieku.

Christina Koch była pierwszą kobietą w historii, która wzięła udział w załogowym locie w kierunku Księżyca. Na początku kwietnia 2026 roku wraz z astronautami z USA oraz Kanady okrążyła Srebrny Glob w ramach misji Artemis II. Było to historyczne wydarzenie, ponieważ ostatni raz człowiek znalazł się tak daleko od Ziemi w 1972 roku.

W nocy z 10 na 11 kwietnia polskiego czasu astronauci misji Artemis II bezpiecznie wodowali w okolicach San Diego w Kalifornii. Po przeprowadzeniu niezbędnych badań mogli wrócić do swoich domów. W mediach społecznościowych Christina Koch pochwaliła się wyjątkowym nagraniem.

"Nauczyła mnie wszystkiego"

Na udostępnionym w sieci wideo widać reakcję suczki Sadie na powrót jej właścicielki. Tuż po otwarciu drzwi od domu zwierzę z radości rzuca się na Christinę.

"Nadal jestem prawie pewna, że to ja cieszyłam się bardziej z tego spotkania. Sadie nauczyła mnie wszystkiego, co musiałam wiedzieć na temat bycia emocjonalnym wsparciem. Nie spodziewałam się, że to się przyda" - napisała Koch.

Misja Artemis II wystartowała w nocy z 1 na 2 kwietnia 2026 roku. Pierwszy załogowy lot dookoła Księżyca w XXI wieku był próbą generalną przed powrotem człowieka na powierzchnię Srebrnego Globu zaplanowanego na 2028 rok.

Źródło: NASA, Christina Koch

Źródło zdjęcia głównego: NASA/Christina Koch

Franciszek Wajdzik
