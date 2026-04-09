Artemis II. Orion na tle Drogi Mlecznej. Niezwykłe zdjęcie Polaków

Statek Orion na zdjęciu naukowców Obserwatorium Astronomicznego UW
Co zobaczyli astronauci podczas lotu wokół Księżyca
Źródło: TVN24
Naukowcy z Obserwatorium Astronomicznego UW sfotografowali statek Orion przemieszczający się po centrum Drogi Mlecznej. To jedno z ostatnich takich ujęć. W nocy z piątku na sobotę astronauci misji Artemis II wrócą na Ziemię. W TVN24 będzie trwał program specjalny, a transmisję pokażemy w TVN24+.

Od środy, 1 kwietnia, trwa misja Artemis II. W jej ramach czworo astronautów NASA leciało dookoła Księżyca. Obecnie załoga statku Orion zmierza w kierunku Ziemi. Jak poinformował Uniwersytet Warszawski, w nocy z 8 na 9 kwietnia trajektoria statku kosmicznego przecięła obszar nieba regularnie monitorowany przez astronomów projektu OGLE prowadzonego w Obserwatorium Astronomicznym UW. Dzięki temu udało się zarejestrować jedno z ostatnich ujęć Oriona na nocnym niebie.

Kreska przemieszczająca się na niebie

Zdjęcia wykonano teleskopem znajdującym się w Obserwatorium Las Campanas w Chile. Sylwetkę statku można dostrzec na tle gęstych pól gwiazdowych centrum Drogi Mlecznej. Naukowcy wykonali trzy zdjęcia (każde z czasem ekspozycji wynoszącym minutę), na których widać ślad statku.

- Doktorzy Przemek Mróz i Mariusz Gromadzki uchwycili na kilku zdjęciach nieba statek [misji - przyp. red.] Artemis II przemieszczający się w gęstych polach gwiazdowych centrum galaktyki. Obraz ilustruje ruch statku, który ma postać kreski na skutek przemieszczania się na niebie w trakcie ekspozycji - opisał prof. Andrzej Udalski z Obserwatorium Astronomicznego UW.

Powrót astronautów na Ziemię przewidziany jest na noc z 10 na 11 kwietnia. W Polsce będzie wtedy godz. 2.07. Statek Orion ma zostać zwodowany w Pacyfiku.

Statek Orion (podłużna biała kreska) na tle centrum Drogi Mlecznej
Statek Orion (podłużna biała kreska) na tle centrum Drogi Mlecznej
Źródło: P. Mróz, M. Gromadzki, OGLE
Klatka kluczowa-348268
Kosmiczny program specjalny w TVN24
Źródło: TVN24

Czym jest misja Artemis II

Artemis II to pierwsza od ponad 50 lat załogowa misja na orbitę księżycową. W jej ramach czworo astronautów: Amerykanie Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover oraz Kanadyjczyk Jeremy Hansen wykonali lot dookoła Srebrnego Globu. Artemis II jest próbą generalną przed ponownym lądowaniem człowieka na Księżycu zaplanowanym na 2028 rok.

Misja Artemis II
Misja Artemis II
Źródło: Mateusz Krymski/PAP

Źródło: PAP, Obserwatorium Astronomiczne UW

Źródło zdjęcia głównego: P. Mróz, M. Gromadzki, OGLE

Uniwersytet WarszawskiNASA
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
