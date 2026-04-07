Świat

Historyczny lot na zdjęciach. "Zaczęła się niesamowita era"

Księżyc widoczny z pokładu statku Orion
Co zobaczyli astronauci podczas lotu wokół Księżyca
Źródło: TVN24
Astronauci misji Artemis II rozpoczęli podróż powrotną na Ziemię. W nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu załoga statku Orion wykonała lot dookoła Księżyca i znalazła się najdalej od naszej planety w historii ludzkości. Na stronie NASA udostępniono pierwsze zdjęcia z tego historycznego momentu.

Trwa misja Artemis II. W jej ramach czworo astronautów miało wykonać lot dookoła Księżyca. To jeden z elementów programu Artemis, mającego na celu powrót człowieka na Srebrny Glob. W nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu załoga statku Orion wykonała kluczowy element misji.

O godzinie 19.56 w poniedziałek załoga misji Artemis II znalazła się dalej od Ziemi niż jakikolwiek człowiek w historii - od naszej planety dzieliło ją ponad 406 tysięcy kilometrów. Kilka godzin później astronauci stracili kontakt z Ziemią, ponieważ Orion poleciał za niewidoczną z Ziemi stronę Księżyca. Obecnie troje Amerykanów i Kanadyjczyk są już w drodze do domu.

Na stronie NASA pojawiły się pierwsze zdjęcia z historycznego lotu:

Misja Artemis II (źródło: NASA)
Księżyc widoczny z pokładu statku Orion
Księżyc widoczny z pokładu statku Orion
Źródło: NASA
Widoczna strona Księżyca sfotografowana z pokładu statku Orion
Widoczna strona Księżyca sfotografowana z pokładu statku Orion
Źródło: NASA
Ziemia widoczna z pokładu statku Orion
Ziemia widoczna z pokładu statku Orion
Źródło: NASA
Astronauta misji Artemis II spoglądający w stronę Księżyca
Astronauta misji Artemis II spoglądający w stronę Księżyca
Źródło: NASA
Statek kosmiczny Orion
Statek kosmiczny Orion
Źródło: NASA

"Dzisiaj zaczęła się niesamowita era"

W trakcie lotu dookoła Księżyca załoga misji Artemis znalazła się zaledwie 6,5 tysiąca kilometrów nad powierzchnią Srebrnego Globu. Dzięki temu astronauci mogli "z bliska" podziwiać naszego naturalnego satelitę.

- My widzimy powierzchnię Księżyca jako taką brudną, troszeczkę zlaną. Natomiast jeżeli popatrzymy z bliska, to jest to niesamowity krajobraz przeszyty kraterami, dolinami - mówił w TVN24 Maciej Myśliwiec, ekspert sektora kosmicznego pracujący w Space Agency.

Udostępnione przez NASA zdjęcia ukazują między innymi Księżyc widoczny z perspektywy statku Orion. Na jednym z ujęć widać astronautów wypatrujących Srebrnego Globu.

- Widzieliśmy też już zdjęcia powierzchni, jedno z nich zrobione smartfonem i te szczegóły są tam widoczne (...). Dzisiaj zaczęła się niesamowita era i cieszę się, że mogę ją śledzić - dodał ekspert

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: NASA

Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
