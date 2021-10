Niedźwiedzie polarne i foki mogą niebawem wyginąć. Przyczyną malejąca powierzchnia lodu

Lód arktyczny dosłownie topnieje w oczach. Według międzynarodowych badań pod koniec XXI wieku pokrywa lodowa może w miesiącach letnich całkowicie zanikać. To ogromne zagrożenie dla wielu gatunków, które już teraz muszą mierzyć się ze skutkami ocieplenia klimatu.

Powierzchnia lodu morskiego systematycznie zmniejsza się od początku prowadzenia zapisów, czyli od 1979 roku. Najnowsze badania zawierają mrożącą krew w żyłach prognozę - do końca XXI wieku może dojść do sytuacji, że lód morski będzie całkowicie zanikać podczas lata. To zła wiadomość pod wieloma względami, także dla arktycznej fauny, której grozi wyginięcie.