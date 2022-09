Gęsta chmura pyłu pojawiła się nad Arizoną. Nagranie

Habub nad Arizoną

Burza piaskowa uformowała się po tym, jak w Arizonie w ciągu dnia, przechodziły lokalne burze. Tamtejsze media podają, że najtrudniejsza sytuacja panowała w okolicy miast Gilbert i Chandler, znajdujących się na południe od stolicy stanu, Phoenix. W pewnym momencie bez dostępu do prądu było prawie 5000 osób w rejonie objętym burzą i 2000 mieszkańców obszaru metropolitalnego Phoenix.

Burze piaskowe, noszące w tamtych rejonach zwyczajową nazwę habub, występują przeważnie w letniej porze monsunowej. Jak podkreślają władze hrabstwa Maricopa, w okolicach Phoenix najczęściej występuje od jednej do trzech burz rocznie. Mogą one trwać od kilku minut do nawet godziny.