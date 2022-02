Upały, susze i pożary w Argentynie. Ogień niszczy pastwiska, giną zwierzęta

Argentyńska prowincja Corrientes zmaga się z suszą. Upały i długotrwały brak opadów sprawiają, że dochodzi do rozległych pożarów buszu. Mieszkańcy obawiają się o swoje miejsca pracy i stan gospodarki.

Argentyńscy strażacy w niedzielę walczyli o ugaszenie rozległego pożaru buszu w prowincji Corrientes. Ogień ogarnął powierzchnię ponad 600 tysięcy hektarów. Do akcji gaśniczej dołączali ochotnicy - okoliczni mieszkańcy.

Wpływ na gospodarkę

Tak ogromne pożary to konsekwencja upałów i suszy, jaka panuje w całym regionie od półtora roku. - Wysokie temperatury, brak deszczu, to stres dla gleby i roślin - mówiła w rozmowie z Agencją Reutera mieszkanka regionu Josefina Pineiro.

- Prawda jest taka, że prowincja Corrientes przeżywa katastrofę związaną z pożarami. Zginęło wiele flory i fauny, a często to one zapewniają nam pracę i zarobek. Co będzie, jeśli jutro wszystko przepadnie? - zastanawiał się Luis Candia, jeden z uczestników akcji gaśniczej.