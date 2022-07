Pumy na miejskiej przechadzce. Mogły uciec z płonącego rezerwatu

Apel o pozostanie w domu

W efekcie władze miasta zostały zmuszone do podjęcia decyzji o tymczasowym zawieszeniu zajęć w szkołach i wystosowały apel do mieszkańców, by ci pozostali w domach do momentu ujęcia dzikich gości. W sobotę wydano oficjalny komunikat, że w Villa Gesell nie znaleziono śladu kotów, więc najprawdopodobniej wróciły one do swojego naturalnego środowiska.