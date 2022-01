Ponad 45 stopni Celsjusza, brak prądu. Argentyna mierzy się z potężną falą upałów

Awaria sieci energetycznej

- Wróciłem do domu i okazało się, że nie mamy prądu. Zabrałem dzieci do babci, aby popływały w basenie - powiedział jeden z mieszkańców Jose Casabal.

Mogą paść nowe rekordy temperatury

- Urodziłam się tutaj - w klimacie umiarkowanym. Widziałam, jak zmieniała się temperatura na przestrzeni lat i to, co mamy obecnie, nie jest tym, do czego jesteśmy przyzwyczajeni - mówiła mieszkanka Argentyny Marta Lorusso. - W połączeniu z niskim ciśnieniem czuję, jakby mnie to zabijało, nie mogę tego znieść. Piję litry wody i robię wszystko, co można. A na dodatek zostałam bez prądu. Nie wiem, co jeszcze mogę zrobić - dodała.