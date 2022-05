Pingwiny wróciły na wolność po rehabilitacji. "Kiedy je znaleziono były niedożywione, odwodnione"

Pingwiny

- Dlaczego nie znajdują pożywienia? Dlaczego pojawiają się w tak niepewnych warunkach na wybrzeżu? Przyczyny tego stanu rzeczy są wielorakie. Może to być spowodowane przełowieniem, nielegalnymi połowami, może to być również spowodowane globalnym ociepleniem. Nawet jeśli nie dostrzegamy go w życiu codziennym, to musimy wiedzieć, że minimalny wzrost temperatury na powierzchni oceanów często wpływa na przemieszczanie się ofiar - ryb, które w poszukiwaniu optymalnych dla nich warunków środowiskowych oddalają się od trasy, którą normalnie pokonywały i gdzie zazwyczaj są śledzone przez pingwiny - tłumaczył Heredia.