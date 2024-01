Park narodowy w płomieniach. Dym był zbyt gęsty, by mogły latać śmigłowce gaśnicze

czytaj dalej

Międzynarodowy Komitet Naukowy Badań Antarktycznych (SCAR) donosi, że w regionie Antarktyki prawdopodobnie co najmniej jeden pingwin królewski zmarł na ptasią grypę. Jeśli się to potwierdzi, będzie to pierwszy osobnik tego gatunku zabity przez wysoce zaraźliwego wirusa H5N1.