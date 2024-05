"Lisa na szczudłach" znaleziono w mieście. Teraz wrócił na wolność

Pampasowiec grzywiasty wrócił na wolność w Argentynie. Zwierzę zostało znalezione w jednym z argentyńskich miast w grudniu ubiegłego roku, gdzie błąkało się po ulicach. Przyrodnicy wyjaśnili, że ze względu na zmiany klimatyczne i niszczenie siedlisk zwierzęta te są zmuszone do poszukiwania nowych terytoriów.

Błąkał się po mieście

Zwierzak trafił pod opiekę fundacji Temaiken, zajmującej się ochroną dzikich gatunków, w grudniu. Młody samiec błąkał się po mieście Olavarria w prowincji Buenos Aires. Aktywiści schwytali zwierzę i przewieźli je do specjalistycznego ośrodka, gdzie dokonano oceny jego stanu zdrowia oraz upewniono się, że będzie mógł przetrwać w warunkach naturalnych.

Przymusowa migracja

Pampasowiec grzywiasty to nieuchwytny mieszkaniec obszarów stepowych. Chociaż z wyglądu przypomina nieco lisa na szczudłach, jest on stosunkowo daleko spokrewniony z innymi przedstawicielami psowatych. Jego naturalne siedlisko znajduje się w gorącej północno-wschodniej części kraju, jednak coraz częściej pojawia się na on suchszym i chłodniejszym południu.