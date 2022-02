W Argentynie odkryto nowy gatunek dinozaura. Żył około 70 milionów lat temu

Naukowcy znaleźli w Argentynie szczątki nieznanego wcześniej gatunku dinozaura Guemesia ochoai. Szacują, że żył on około 70 milionów lat temu.

Skamieniała czaszka dinozaura z okresu kredy została znaleziona w północno-zachodniej części argentyńskiej prowincji Salta. Zdaniem naukowców nowo odkryty gatunek Guemesia ochoai należy do mięsożernej grupy dinozaurów zwanych abelizaurami. Charakteryzowały się one tym, że chodziły na dwóch dużych tylnych łapach i miały "kikutowate" ramiona, krótsze nawet niż Tyrannosaurus rex.

- Guemesia jest tak wyjątkowy i tak różny od innych mięsożernych dinozaurów, że pozwala nam to twierdzić, iż mamy do czynienia z zupełnie nowym gatunkiem - powiedział agencji informacyjnej Reuters Federico Agnolin, główny autor badań nad dinozaurem opublikowanych w "Journal of Vertebrate Paleontology".