Inwazja chrząszczy w miastach, awaria energetyczna. Ekstremalne upały w Argentynie

Awaria sieci energetycznej

Oprócz upałów setki tysięcy ludzi mierzą się z awariami prądu, ponieważ w stolicy kraju - Buenos Aires - doszło do poważnej awarii sieci energetycznej. Krajowy urząd ds. energetyki ENRE oszacował, że wśród ponad 700 tysięcy obywateli, którzy od wtorkowego popołudnia do środowego poranka doświadczyli braku prądu, są zarówno mieszkańcy stolicy, jak i osoby z jej przedmieść.

Władze ENRE zakwestionowały informacje pochodzące od jednego z dostawców energii, jakoby do awarii miał się przyczynić pożar w jednej z dzielnic argentyńskiej stolicy. Dystrybutor prądu sugerował, że wskutek zdarzenia miało dojść do automatycznego wyłączenia prądu w stołecznej sieci.

- Wróciłem do domu i okazało się, że nie mamy prądu. Zabrałem dzieci do babci, aby popływały w basenie - powiedział jeden z mieszkańców, Jose Casabal.

- Urodziłam się tutaj - w klimacie umiarkowanym. Widziałam, jak zmieniała się temperatura na przestrzeni lat i to, co mamy obecnie, nie jest tym, do czego jesteśmy przyzwyczajeni - mówiła mieszkanka Argentyny Marta Lorusso. - W połączeniu z niskim ciśnieniem czuję, jakby mnie to zabijało, nie mogę tego znieść. Piję litry wody i robię wszystko, co można. A na dodatek zostałam bez prądu. Nie wiem, co jeszcze mogę zrobić - dodała.