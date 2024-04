Argentyna walczy z największą w historii epidemią. Czeka na pomoc z Polski

Epidemia dengi w Argentynie

By zaradzić sytuacji, rząd Argentyny podjął decyzję o czasowym zmniejszeniu procedur biurokratycznych związanych z importem środków na komary. Międzynarodowa firma kontrolująca 80 proc. rynku takich preparatów w Argentynie podjęła decyzję o sprowadzeniu partii takich środków z Polski. Według zapowiedzi, w przyszłym tygodniu na półki argentyńskich sklepów ma trafić ponad 120 tys. opakowań preparatów na komary, podał dziennik "El Cronista".

Dziennik "Clarin" poinformował z kolei w niedzielę, że środki na komary z Polski miały pierwotnie przybyć do Argentyny już w piątek, ale transport opóźnił się. Według źródeł dziennika w służbach celnych, polski towar spodziewany jest teraz w trzech partiach, które mają przybywać do argentyńskich portów od niedzieli do wtorku.