Konie weszły do sklepu spożywczego. Zdejmowały produkty, nie dały się wygonić

Przestraszona kobieta postanowiła zadzwonić do kierownika sklepu i opowiedzieć o tym incydencie. Wtedy do środka wszedł drugi koń. Oba zaglądały za ladę i szukały czegoś, co mogłyby zjeść, a nawet częstowały się towarami. Ekspedientka próbowała odpędzić je ściereczką, ale nic to nie dawało. Zwierzęta zaczęły cofać się dopiero, gdy kobieta użyła jakiegoś płynu w sprayu.