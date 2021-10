Arabia Saudyjska chce posadzić 100 tysięcy drzew. Użyje do tego dronów

Plan ochrony środowiska Arabii Saudyjskiej

W sobotę Arabia Saudyjska ogłosiła nowy plan walki z globalnym ociepleniem. Do 2060 roku chce m.in. osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla. Zwiększa także roczny cel redukcji emisji dwutlenku węgla do prawie 280 milionów ton, co chce osiągnąć do 2030 roku.