Antycyklon Scypion przyniesie spiekotę. "Jest naprawdę gorąco"

Pierwsza w tym roku fala upałów nadciąga nad Włochy. Żar będzie lał się z nieba, a wszystko za sprawą antycyklonu Scypion. Sprawi on, że napłynie gorące powietrze znad Afryki. Temperatura w weekend może zbliżyć się do 40 stopni.

Mieszkańcy Włoch przygotowują się na pierwszą w tym roku falę upałów. Za sprawą wyżu afrykańskiego (antycyklonu) Scypion napłynie gorące powietrze. Włoscy meteorolodzy prognozują, że szczyt fali upałów przypadnie na sobotę. Termometry mają pokazać od 33 st. C na północy kraju, przez 32-34 st. C w centrum, do 38 st. C na Sardynii.