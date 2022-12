Większość zwierząt i roślin Antarktydy może wkrótce wyginąć. Pingwin cesarski najbardziej zagrożony

Pingwin cesarski zagrożony

Z raportu wynika, że znikanie pokrywy lodowej na wodach antarktycznych zagraża w szczególności kilku gatunkom ptaków morskich, w tym pingwinom cesarskim i pingwinom białookim, z których słynie ten kontynent. Lód jest im bowiem potrzebny do rozmnażania się, a jeśli topi się zbyt wcześnie lub zbyt późno zamarza na skutek rosnących temperatur, zaburza to ich naturalny okres lęgowy. "Przewiduje się, że 80 proc. populacji pingwina cesarskiego może wyginąć niemal całkowicie do 2100 roku", jeśli poziom emisji gazów cieplarnianych się nie zmieni - wskazano w raporcie. Według najbardziej pesymistycznego wariantu gatunek ten może wyginąć nawet całkowicie - dodaje CNN.

W czwartkowym raporcie naukowcy alarmują, że obecnie wdrażane działania mające na celu ochronę bioróżnorodności są niewystarczające w stosunku do tempa, z jakim zmienia się krajobraz Antarktydy. W dodatku wzrastająca liczba wypraw naukowych, a także coraz bardziej popularna w tych rejonach turystyka również mogą przyczyniać się do szybszego topnienia pokrywy lodowej. - Smutno jest myśleć, że Antarktyda to jeden z ostatnich wielkich dzikich obszarów na Ziemi i że działalność człowieka jest tam odczuwalna. To niesamowicie smutne, że możemy doprowadzić te gatunki do wyginięcia - wskazała Jasmine Lee, główna autorka badania w rozmowie z CNN.