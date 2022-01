"Polska flaga wisi na Dobrowolskim". Reaktywowano stację badawczą na Antarktydzie

"Maszt zbudowali nam Rosjanie. Stawialiśmy go wspólnymi siłami. Widząc, jak szarpiemy się, nosząc wiadra z wodą pod górę do stacji, pożyczyli nam motopompę i wtłoczyli do naszych zbiorników 600 litrów wody. Ogromna pomoc" - napisał kierownik wyprawy we wpisie na stronie internetowej.