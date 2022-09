"Anioły błota" sprzątają po ulewach we Włoszech

Przez włoski region Marche przeszły w czwartek silne ulewy. Powodzie, do których doszło w ich wyniku, pozostawiły po sobie masę zanieczyszczeń. Na miejscu pracują tak zwane "anioły błota" - młodzi ludzie, którzy mimo braku odpowiedniego sprzętu, sami zgłaszają się do pomocy przy usuwaniu osadów. - W tym momencie należy stawić czoła rzeczywistości - mówią.

Łopata i kalosze, to wyposażenie tak zwanych "aniołów błota", sprzątających miejscowości we włoskim regionie Marche, zalane po czwartkowych gigantycznych ulewach. To setki młodych ochotników, którzy uczestniczą w wielkiej akcji niesienia pomocy po kataklizmie. Bilans powodzi w regionie to 10 zabitych i trzy osoby zaginione.

Jedna trzecia rocznej sumy deszczu

Sassoferrato, Senigallia, Ostra, Barbara, na te miejscowości w środkowych Włoszech runęły "bomby wodne". Tak określa się nadzwyczaj intensywne ulewy. W Marche w kilka godzin spadła jedna trzecia deszczu, jaki notuje się w tych stronach średnio w ciągu roku.

Woda i lawiny błotne zniszczyły drogi, mosty, ulice, wdarły się do domów. Ewakuowano z nich kilkaset osób.

Natychmiast do akcji przystąpili przede wszystkim młodzi ludzie, których nazywa się "aniołami błota". Nazwa ta powstała w 1966 roku we Florencji, zniszczonej przez rekordową powódź. Młodzież spontanicznie przystąpiła wówczas do akcji ratowania zalanych błotem ulic, domów, księgozbiorów, zabytków. Ich zadaniem było właśnie sprzątanie błota.

"Naszym obowiązkiem jest pomagać"

Także tym razem młodzi ludzie z Marche i sąsiednich regionów przyszli z pomocą mieszkańcom, by usunąć skutki katastrofalnej powodzi. Jak zauważono we włoskich mediach, zdecydowana większość z nich nie wie, kim byli "aniołowie błota", którzy zasłynęli dzięki swojemu poświęceniu 56 lat temu. Jednak działają dokładnie tak samo, jak wtedy: w kaloszach i z łopatami przybyli do miasteczek i osad, by je sprzątać.

- Naszym obowiązkiem jest pomagać w takich momentach. Nasze domy również zostały zalane przez wodę i błoto, ale my się nie poddajemy i chcemy jak najszybciej wrócić do normalnego życia - powiedział Ansie, 17-latek, sprzątający magazyn.

- W tym momencie należy stawić czoła rzeczywistości, a nie siedzieć w mediach społecznościowych - dodał jego kolega.

Ochotnicy mówią, że nie opuszczą tych miejsc i będą w kolejnych dniach odgarniać błoto. Czasem odkładają łopaty i pocieszają zrozpaczonych mieszkańców.

