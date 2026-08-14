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Świat

Pożar w środkowej Anglii i dziesiątki zniszczonych domów. Powodem susza

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Pożar w Stourbridge
Pożar w Stourbridge w Wielkiej Brytanii
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Blisko 40 domów zostało zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku pożaru w środkowej części Wielkiej Brytanii. Na miejscu pojawił się premier Andy Burnham. - Wielka Brytania jest teraz jak beczka prochu, proszę pamiętajcie o tym - ostrzegał mieszkańców przed panująca suszą.

Anglia - podobnie, jak inne państwa w Europie - zmaga się z ekstremalną suszą. W czwartek w środkowej części kraju w Stourbridge zapaliły się trawy. Ogień pojawił się w pobliżu pola golfowego i błyskawicznie przeniósł się na drzewa i zabudowania.

W wyniku pożaru 19 domów zostało zniszczonych, a kolejne 18 uszkodzonych w mniejszym stopniu. Sześć osób, w tym trzech strażaków, musiało skorzystać z pomocy medycznej. Szef straży pożarnej hrabstwa West Midlands Simon Tuhill nazwał pożar jednym z najpoważniejszych zdarzeń, z jakimi kiedykolwiek mierzyła się ta formacja. 

Pożar w Stourbridge
Pożar w Stourbridge
Źródło zdjęcia: Reuters

Skalę zniszczeń pokazuje nagranie z drona. Widać na nim domy ze spalonymi konstrukcjami dachów i dym unoszący się nad częścią budynków.

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Premier Wielkiej Brytanii: nigdy czegoś takiego nie widziałem

Na miejscu pożaru pojawił się premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham. - Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Miałem do czynienia z pożarami terenów otwartych w aglomeracji Manchesteru, ale nie na na taką skalę - przyznał.

Pożar w Stourbridge
Skutki pożaru w Stourbridge
Skutki pożaru w Stourbridge
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ALEX DODD
Skutki pożaru w Stourbridge
Skutki pożaru w Stourbridge
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ALEX DODD
Służby na miejscu pożaru w Stourbridge
Służby na miejscu pożaru w Stourbridge
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ALEX DODD
Skutki pożaru w Stourbridge
Skutki pożaru w Stourbridge
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ALEX DODD

Szef rządu zaapelował do mieszkańców o szczególną ostrożność w czasie weekendu, bo w wielu miejscach ziemia jest bardzo wysuszona. - Wielka Brytania jest teraz jak beczka prochu, proszę pamiętajcie o tym - powiedział Burnham.

Źródło: Google Maps
Źródło: PAP
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Tagi:
Wielka Brytaniapożar
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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