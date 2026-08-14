Pożar w środkowej Anglii i dziesiątki zniszczonych domów. Powodem susza
Anglia - podobnie, jak inne państwa w Europie - zmaga się z ekstremalną suszą. W czwartek w środkowej części kraju w Stourbridge zapaliły się trawy. Ogień pojawił się w pobliżu pola golfowego i błyskawicznie przeniósł się na drzewa i zabudowania.
W wyniku pożaru 19 domów zostało zniszczonych, a kolejne 18 uszkodzonych w mniejszym stopniu. Sześć osób, w tym trzech strażaków, musiało skorzystać z pomocy medycznej. Szef straży pożarnej hrabstwa West Midlands Simon Tuhill nazwał pożar jednym z najpoważniejszych zdarzeń, z jakimi kiedykolwiek mierzyła się ta formacja.
Skalę zniszczeń pokazuje nagranie z drona. Widać na nim domy ze spalonymi konstrukcjami dachów i dym unoszący się nad częścią budynków.
Premier Wielkiej Brytanii: nigdy czegoś takiego nie widziałem
Na miejscu pożaru pojawił się premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham. - Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Miałem do czynienia z pożarami terenów otwartych w aglomeracji Manchesteru, ale nie na na taką skalę - przyznał.
Szef rządu zaapelował do mieszkańców o szczególną ostrożność w czasie weekendu, bo w wielu miejscach ziemia jest bardzo wysuszona. - Wielka Brytania jest teraz jak beczka prochu, proszę pamiętajcie o tym - powiedział Burnham.