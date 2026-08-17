"Fałszywa jesień" w Anglii. To skutek upałów i suszy
Ziemia w Southwark Park, położonym na południowym wschodzie Londynu, pokryta była w poniedziałek dywanem żółtych liści, wyschniętych na wiór. Taki widok, charakterystyczny raczej dla końcówki października, jest w tym roku częsty w całej Anglii: od hrabstwa Surrey po hrabstwo Northumberland.
Jesienny klimat można już poczuć w ogrodach Wentworth Castle w Południowym Yorkshire. I to dosłownie, bo w okolicy roznosi się zapach jabłek w karmelu. Już teraz wydzielają go opadające liście grujecznika japońskiego. Zwykle da się go wyczuć dopiero w październiku.
Eksperci: konieczne mogą być kolejne ograniczenia w używaniu wody
Tim Upson z Królewskiego Stowarzyszenia Ogrodniczego powiedział dziennikowi "Times", że zrzucanie liści to powszechnie znany mechanizm obronny, którego drzewa używają, gdy tracą więcej wody, niż są w stanie pobrać z gleby. Upson podkreślił jednak, że niepokojący jest fakt, iż "fałszywa jesień" w poprzednich latach zdarzała się dużo później, bliżej końca września.
Eksperci rządowi ostrzegli ministrów, że konieczne może być wprowadzenie kolejnych ograniczeń w używaniu wody - napisał w poniedziałek "Times", informując, że może chodzić na przykład o zakaz mycia samochodów.
Według gazety, powołującej się na źródła rządowe, spośród 31 zbiorników retencyjnych w Anglii i Walii pięć ma "wyjątkowo niski poziom wody", a w kolejnych siedmiu jest on wyraźnie niższy od normy. Najgorsza sytuacja panuje na południowym zachodzie Anglii.
Susza w Anglii i Walii
Brytyjskie media od kilku tygodni obiegają zdjęcia pokazujące wpływ upałów na przyrodę. Kościółek w Blackheath na południowych przedmieściach Londynu zwykle stoi na środku błoni pokrytych soczystą, zieloną trawą. Teraz fotografie z dronów pokazują budowlę w środku czegoś, co przypomina step. "Pustynne skojarzenia" przywodzą też na myśl na przykład fotografie z jednego z najsłynniejszych ogrodów Anglii. W Wisley, w hrabstwie Surrey, deszcz nie spadł od dwóch miesięcy.
Susza obejmuje niemal trzy czwarte obszaru Anglii i całą Walię. W Anglii strefą suszy objęto 45 milionów osób, z kolei 27 milionów mieszkańców jest objętych ograniczeniami w zużyciu wody.